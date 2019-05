Galeone: “Nel ’58 decisi che non avrei mai tifato per la Juve”

L’ex allenatore Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svelando un aneddoto personale a proposito della Juventus.

“Non mi sta simpatica la Juve, ricordo che giocammo una gara giovanile contro la Juventus e loro ogni volta che chiamavano ‘fallo’ l’arbitro lo fischiava. Quella volta, era il 1958, decisi che non avrei mai tifato per la Juventus. Non mi piace questo modo di fare. Ho seguito Allegri in questi anni, ma per l’affetto che ho per lui, non perché avessi simpatia per la squadra che allenava”.

