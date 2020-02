Gattuso a Sky: “Mancata la cattiveria. Abbiamo dato un’altra mazzata ai tifosi”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Lecce di Liverani.

“ I gol si possono sbagliare, poi dopo squadra fragile. Oggi eravamo sempre in tre contro Lapadula e lui la metteva giù e faceva salire il Lecce. In questo momento, anche se non fai gol, deve finire 0-0 invece non riusciamo ad avere cattiveria, c’è troppa passività. Ci metto anche del mio. Quando vuoi provare a vincere provi a fare qualcosa di diverso, metti qualcuno di più offensivo. In questo momento non andiamo con veemenza e organizzazione. Aspettiamo. Anche se aspettiamo ora non riusciamo a fare il solletico agli avversari e la difficoltà più grande è questa”.

Quale sarà la prima cosa che dirà alla squadra? “Ci rivedremo tutta la partita insieme. Bisogna lavorare sulla compattezza, su annunsare il pericolo. Nei primi 30 minuti abbiamo avuto 5-6 palle gol, poi alla prima pressione che non viene bene si perdono le sicurezze. In questo momento perdiamo subito le sicurezze, la squadra va in paura. Vedremo cosa stiamo combinando”.

Il Napoli è fragile? “Posso capire se prendiamo gol a campo aperto, se spingiamo con entrambi i terzini, se siamo messi male… Invece siamo là e non c’è cattiveria, non c’è una grande pressione. Puoi anche aspettare, ma quando vanno sul fondo bisogna andare lì con grande veemenza, lavorando di reparto”.

Oggi c’erano anche 40 mila al San Paolo. “La cosa che dispiace di più è questa. Si era riacceso l’entusiasmo, ora abbiamo dato un’altra mazzata ai tifosi e a noi stessi. Bisogna giocare per 90 minuti, non solo per 30. Bisogna lavorare sulle due fasi, invece su una delle due facciamo fatica”.

Avete problemi anche perché non c’è una formazione titolare fissa? “In 3 contro 2 non si può prendere gol invece li prendiamo. Non so se sia un problema di formazione titolare, ma abbiamo giocatori che hanno capacità tecniche e fisiche. Sapevamo che Koulibaly e Maksimovic potessero far fatica, sono appena rientrati. Ma oggi Lapadula sistematicamente stoppava la palla in mezzo a quattro e faceva salire il Lecce. Non è una stupidaggine, dobbiamo migliorare su queste cose qua”.

Vuole commentare l’episodio del rigore negato a Milik? “Non è corretto parlarne. Non voglio offendere nessuno, è meglio che ne parli il direttore. Se c’è il VAR bisogna andare al VAR, non capisco perché a volte non si va. Si può andare, perdere un minuto in più”.

