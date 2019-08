GdS – Il Napoli in pressing su Icardi, offerta da 65 milioni

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione di Icardi, con il Napoli pronto a fare un’offerta importante.

Questa è la settimana che potrebbe essere decisiva per il futuro di Icardi, con il Napoli in forte pressing su di lui da tempo. L’argentino però ha sempre tenuto un profilo basso, aspettando la Juventus; la Gazzetta dello Sport riporta di come il club azzurro non si è mai dato per vinto e l’ultima offerta arriva a 65 milioni di euro.

Nell’offerta può essere compreso anche il cartellino di Milik, ma con l’arrivo di Sanchez all’Inter diventa difficile, continua la rosea. Negli ultimi giorni poi si è fatto avanti il Monaco, disposto al grande investimento. Per ora la situazione resta quella di attesa, con Napoli e Monaco che attendono un segnale entro metà settimana.

Comments

comments