GdS – Insigne e Milik non ci saranno contro la Samp

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla della situazione relativa a Insigne e Milik; i due salteranno la gara contro la Sampdoria.

Lorenzo Insigne e Arek Milik non saranno disponibili per la partita contro la Sampdoria. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, dopo l’allenamento che ha svolto il Napoli ieri.

I due ieri hanno svolto ancora lavoro differenziato in allenamento; ciò è un indizio importante sul fatto che i due non saranno disponibili per la gara di sabato. Infine, c’è stato il rientro di Gaetano, Elmas e Zielinski.

Comments

comments