Sky, Ugolini: “Lozano in serata a Napoli e domani si vedrà con Ancelotti”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport che sta seguendo da vicino la giornata di Lozano, svela altri dettagli su come sarà.

Hirving Lozano ha da poco terminato le visite mediche a Villa Stuarta e si appresta a mettere la firma sul contratto che lo legherà al Napoli. Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, rivela altri dettagli sulla giornata del messicano.

A quanto pare in serata raggiungerà Napoli per poi vedersi con il mister Ancelotti direttamente domani. La settimana prossima invece, sempre dalle parole del giornalista, il messicano andrà in Olanda per sistemare le ultime questioni personali. Questo gli impedirà di giocare contro la Fiorentina.

