Gennaro de Tommaso, detto Genny ‘a Carogna, diventa collaboratore di giustizia

Il noto ultrà napoletano Gennaro de Tommaso, conosciuto come Genny ‘a Carogna, è ora diventato collaboratore di giustizia dopo la condanna subita.

Difficile dimenticarsi di Gennaro de Tommaso, ai più conosciuto come Genny ‘a Carogna; l’ultrà napoletano fu il protagonista di quella famosa trattativa prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, dopo i fatti di Ciro Esposito.

Quest’ultimo morì per dei colpi di pistola sparati prima della partita da Daniele de Santis, dopo 53 giorni di agonia in ospedale; de Santis, poco dopo, ha subito l’arresto e la condanna per la morte di Ciro Esposito.

In questi giorni si scopre che, a seguito della condanna a 18 anni di carcere, Genny ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Probabilmente per ottenere una riduzione della pena.

