Napoli, 50 anni fa la vittoria a Genova in un giorno non fortunato

Il giorno 15 febbraio è sicuramente poco fortunato per il Napoli, che per fortuna questa stagione non scende in campo in questo giorno. Lo score totale delle 12 gare (9 in Serie A, 1 in Serie B, 1 in Champions, 1 in Europa League) è di sole due vittorie, tre pareggi e ben sette sconfitte.

Fra le due uniche vittorie va ricordato il successo di 50 anni fa a Genova, quando a Marassi gli azzurri riuscirono a battere i padroni della casa della Sampdoria con un rotondo 2-0. In quella gara, valida per la terza di ritorno del campionato di Serie A 1968/69, il mister Egidio Di Costanzo schierò questa formazione: Zoff; Nardin, Pogliana; Zurlini, Guarneri, Bianchi; Cané, Juliano, Altafini, Montefusco, Barison.

–

Marcatori: 44′ Altafini, 89′ Barison.

–

In Napoli concluse quel torneo al settimo posto. Mister Di Costanzo subentrò a Chiappella per poi cedergli nuovamente la panchina a cinque giornate dalla fine.

Il gol del 2-0 a Marassi porta la firma di Paolo Barison che vanta 16 gol nelle sue 74 presenze in maglia azzurra: 7 in 55 di Serie A, 2 nelle 9 di Coppa Italia e 7 nelle 10 presenze in Europa.