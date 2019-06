Borghi: “James al Napoli può non essere un sogno”

A Radio CRC, durante “Un Calcio alla Radio”, è intervenuto Stefano Borghi, giornalista Dazn; gli argomenti sono stati James Rodriguez e la Coppa America.

Nel corso di “Un Calcio alla Radio” è intervenuto Stefano Borghi, giornalista Dazn, che ha parlato di Coppa America e James Rodriguez. Per lui si deve stare attenti all’Argentina, mentre su James è del parere che il gioco di Ancelotti con lui potrebbe raggiungere un nuovo livello. Di seguito il suo intervento:

“Stanotte c’è la prima della Coppa America con Brasile-Bolivia. La Bolivia, tra i 12 partecipanti, è la cenerentola della Coppa America ma contro i brasiliani ha pareggiato sempre negli ultimi anni. Occhio all’Argentina che potrebbe rompere il sortilegio.

James Rodriguez non è in discussione in nessuna squadra del mondo. Anzi, ha sempre fatto bene dove è andato; è cresciuto tanto in questi mesi e se c’è un allenatore che potrebbe fargli bene è Ancelotti. Lui è una punta ma anche un giocatore che si muove e fa muovere tutta la squadra. La verticalità del gioco di Ancelotti con James Rodriguez potrebbe raggiungere un altro livello.”



Comments

comments