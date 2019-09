Gli avversari. Il Cagliari degli ex per sfatare il tabù San Paolo

Era il 15 giugno 1997 quando al San Paolo il Cagliari affronta nello spareggio per la permanenza in Serie A il Piacenza allenato da Bortolo Mutti promesso sposo del napoli per la stagione successiva.

I cagliaritani poi sconfitti e retrocessi si sono legati al dito il tifo dei napoletani per il Piacenza. Da quel giorno per i tifosi del Cagliari quella contro il Napoli è diventata la partita delle partite, la partita della vita.

Non sarà diversa quella della quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020 in programma al San Paolo mercoledì 25 settembre alle ore 21:00.

I tifosi come sempre hanno caricato la squadra prima della partenza per Napoli e, in modo particolare, i due ex dal dente avvelenato Cigarini e Rog. Il terzo ex, pavoletti, è invece indisponibile per un grave infortunio.

Nelle prime quattro giornate, dopo le due sconfitte consecutive in casa con Brescia (0-1) e Inter (1-2) il Cagliari ha conquistato due vittorie consecutive entrambe per 3-1 sul campo del Parma e in casa con il Genoa. Inoltre il Cagliari ha superato anche il terzo turno di Coppa Italia dopo aver battuto il Chievo in casa per 2-1.

Il Cagliari è allenato per la seconda stagione consecutiva da Rolando Maran che predilige schierare la squadra con 4-3-1-2 anche se per adattarsi all’avversario è pronto a passare al 3-5-2. Il punto di partenza anche in fase di possesso è la protezione della porta con almeno tre difensori affidandosi molto alla spinta dell’esterno sinistro difensivo. Il centrocampo si affida molto al dinamismo dell’uruguaiano Nandez e alla fisicità di Ionita in grado anche di fare qualche giocata di qualità. L’infortunio di Nainggolan e la condizione non ottimale di Cigarini, costringe Maran a cambiare la cabina di regìa che potrebbe essere affidata anche all’ex Napoli oppure all’uruguaiano Oliva.

La velocità in attacco della coppia Joao Pedro-Simeone è forse l’elemento di maggiore pericolosità dei cagliaritani anche se non sono da sottovalutare le qualità nel gioco aereo dei rossoblu.

In porta l’infortunio di Cragno ha dato vita a una sana competizione tra l’ex Roma Olsen e l’ex Verona Rafael.

Questa la probabile formazione che Maran potrebbe mandare in campo contro il Napoli:

(3-5-2) Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Castro, Rog (Oliva), Ionita, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro.

