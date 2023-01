Gli avversari. La ‘disperata’ Sampdoria di Stankovic in cerca di rilancio ed equilibri

Per la 17esima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta in trasferta la Sampdoria domenica 8 gennaio alle ore 18:00.

Allo stadio Marassi di Genova il Napoli si trova di fronte la Sampdoria alle prese con l’indispensabile cessione della proprietà e una classifica difficile.

Dopo 16 giornate la Sampdoria ha il peggior rendimento casalingo del campionato. E’ terz’ultima in classifica con appena 9 punti dopo 2 vittorie (entrambe in trasferta), 3 pareggi (2 in casa con Juventus e Lazio) e 11 sconfitte (6 in casa con Atalanta, Milan, Monza, Roma, Fiorentina e Lecce).

La Sampdoria ha anche il peggior attacco del campionato con 8 gol segnati (2 in casa) e la penultima difesa con 28 gol subìti (13 in casa).

La sessione invernale di calciomercato ha visto i doriani salutare l’attaccante Caputo (Empoli) e i difensori Bereszynski (Napoli) e Ferrari (Cremonese). Di contro sono arrivati i difensori Zanoli (Napoli) e Nuytinck (Udinese), l’attaccante Lammers (Empoli).

Iniziata la stagione con Giampaolo in panchina, dalla 9° giornata è il serbo Dejan Stankovic il nuovo tecnico.

Stankovic è partito con il modulo 5-3-2 e dopo aver sperimentato anche il 4-2-3-1 sta trovando i giusti equilibri con il 3-4-1-2. Con questo modulo è arrivata la vittoria in casa del Sassuolo nell’ultimo turno di campionato.

Stankovic imposta la sua formazione con i tre centrali di difesa bloccati davanti la porta di Audero. I due esterni che spingono tanto in fase di possesso e che ripiegano sulla linea di difesa in fase di non possesso. I due centrali di centrocampo danno il loro contributo soprattutto per quantità, dinamismo e fisicità.

La qualità della rifinitura per le due punte leggere ma alquanto tecniche, è affidata al trequartista. che ha anche il compito di schermare il regista avversario.

Andrea Conti, Quagliarella, Colley e Pussetto sono infortunati. Winks e Sabiri non sono al meglio. Zanoli arrivato nelle ultime ore. Pertanto questo potrebbe essere l’undici titolare di mister Stankovic contro il Napoli:

Comments

comments