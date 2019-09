Graziani: “Il Napoli resta davanti all’Inter”

A Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino e della Nazionale.

“Napoli sarebbe stata una grande esperienza, ho sfiorato la maglia azzurra prima di andare alla Fiorentina. Ieri guardavo l’Italia: Immobile fa gol, perché Mancini lo ha sostituito? Prova uno schema con le due punte, a due punte non ci gioca più nessuno, perché Mancini non ci ha provato? Mi sarebbe piaciuto vedere Belotti ed Immobile assieme, credo si sarebbero adattati bene assieme: abbiamo costruito la storia con le due punte anche in Nazionale. Caso N’Koulou? Faceva fatica a rientrare nello spogliatoio, vediamo se viene nello spogliatoio e chiede scusa a tutti lo riaccettiamo: se fa il furbo, allora va via. Uefa o Fifa devono prendere provvedimenti contro questi ragazzi: fai il geometra se sei capace, altrimenti sono problemi tuoi ma io non verso più lo stipendio. Icardi? Perché gli hanno tolto la fascia? Si evince che aveva fatto qualche ritardo, qualche problema con Wanda Nara che avesse messo bocca su troppe cose: ma, Icardi ha sbagliato, doveva chiedere a Wanda di farsi da parte, si sarebbe risolto tutto in mezz’ora. Il Napoli continua ad essere la seconda forza del campionato, la metto davanti all’Inter: i problemi del Napoli sono quelli legati alla difesa. Fatto quello, deve approfittare di qualche scivolone della Juve. Magari, non avrei preso Llorente, ma un altro giocatore”.

Comments

comments