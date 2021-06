Guccini: “Sono stato a cena con Sarri, mi ha detto chi vincerà lo Scudetto secondo lui”

Francesco Guccini, noto cantautore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, dopo aver incontrato a cena Maurizio Sarri.

Guccini, infatti, ha cenato con il nuovo allenatore della Lazio e il giornalista Marino Bartoletti: “L’ho incontrato molto volentieri e mi è parso simpatico, allegro, si è sciolto presto. Io non sono particolarmente orso, specie con gli amici. Sarri mi ha detto che apprezza le mie canzoni, che le ascolta ancora adesso. In passato è venuto a un mio concerto… così, tutto normale. C’era reciproca simpatia”.

Sullo scudetto. Il noto cantautore rivela anche un interessante retroscena: “Ci siamo scambiati i numeri di telefono. Lui mi ha fatto delle previsioni su chi vincerà il prossimo campionato, ma non lo rivelerò nemmeno sotto tortura. Se gli ho chiesto di Ronaldo? Per capire che fine farà. Il mestiere dell’allenatore è un po’ strano. Da un lato redditizio, dall’altro pieno di incognite. Se la squadra funziona ci sono onori e gloria, se non funziona si viene cacciati immediatamente. Mi ha sempre sbalordito la facilità con cui un allenatore appena estromesso trovi subito un’altra squadra”.

