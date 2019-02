Hamsik: i retroscena della trattativa con il Dalian raccontati di Petras

In un’intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio, Martin Petras, una dell persone più vicine a Marek Hamsik, ha raccontato alcuni dei retroscena della trattativa con il Dalian.

“Mentalmente è stata dura, non so come sia riuscito a scendere in campo, reggere la pressione, tutti i sentimenti che aveva dentro, e giocare così bene! Avrebbe potuto giustificarsi in qualsiasi modo: una febbre, un mal di pancia o una leggera influenza.

Il comunicato del Napoli sulla mancata cessione è stato un fulmine a ciel sereno, nessuno di noi si aspettava un comunicato così. Quelle difficoltà non lo tranquillizzarono. La scelta era stata fatta. Ma serviva procedere con cautela.

Ha fatto il trasloco in un solo giorno! La casa era piena di scatoloni… poi la moglie ha completato l’opera.

L’ipotesi che andasse a fare le visite mediche a Madrid era concreta ma il giocatore voleva avere la certezza che, prima, tutto si fosse chiuso. Non ha mai comprato biglietti per andare nella Capitale spagnola, non è mai passato per la Spagna”.

