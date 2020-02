Hysaj: “Lobotka e Demme sono fortissimi, hanno qualità e sostanza”

Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di vari argomenti, dal cambio di tecnico ai nuovi acquisti.

“Lobotka e Demme sono fortissimi, hanno qualità e sostanza e ci daranno una grande mano. Sono bravi a coprire il campo e ci servivano giocatori come loro. Politano è un grande giocatore, gli servirà tempo per ambientarsi al meglio ma sarà importante.

Kumbulla? Vale molto, è forte ed ha bisogno di fiducia e di crescere. Come tutti i giovani hanno paura a fare qualcosa in più. Deve restare con i piedi per terra, penso che avrà un grande futuro.

Gattuso ci sta dando tanto, prima che arrivasse lui c’erano tanti problemi, sia nello spogliatoio che fuori. Questo ci hanno fatto perdere tempo, con il mister siamo più concentrati. C’è tanto di Gattuso nel Napoli di oggi, vuole il 110% e ci dobbiamo allenate tanto. Con la Samp ci servono i tre punti, dobbiamo dimostrare di essere il Napoli e dobbiamo vincere contro tutti”.

