I precedenti con l’arbitro Rocchi, ha diretto quattro volte le sfide tra Napoli e Juventus

Per Napoli-Juventus, posticipo della 26esima giornata del campionato di Serie A in programma allo stadio San Paolo domenica 3 marzo alle ore 20:30, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Gianluca ROCCHI di Firenze;

assistenti di linea: Tonolini e Tegoni;

IV uomo: Piccinini;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Schenone.

L’arbitro Rocchi, 45enne agente di commercio di Firenze, ha rappresentato l’Italia agli ultimi mondiali giocati in Russia. Rocchi non arbitra una gara dei bianconeri da Juventus-Napoli 0-1 dello scorso campionato.

In questo campionato ha invece ha già arbitrato il Napoli nella sfida con la Lazio al San Paolo terminata 2-1 per la squadra di Ancelotti.

Rocchi è alla sua sedicesima stagione nella CAN di A e B e vanta 239 presenze in Serie A e 80 in Serie B. Internazionale dal 2008, ha esordito in Serie A il 6 maggio 2004 in Lecce-Reggina 2-1.

Con il Napoli vanta 36 precedenti che hanno visto gli azzurri ottenere 18 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Sono invece 33 i precedenti di Rocchi con la Juventus, che hanno visto i bianconeri ottenere 26 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Rocchi ha già diretto 4 volte le sfide tra la Napoli e Juventus terminate con 3 vittorie della Juventus e una del Napoli, proprio nell’ultima sfida giocata a Torino nello scorso campionato.



Infine queste le statistiche dell’arbitro fiorentino:

AMMONIZIONI: più di 5 a partita

ESPULSIONI: quasi 1 ogni 2 partite

RIGORI: quasi 1 ogni 2 partite

FALLI FISCHIATI: circa 33 a partita.

