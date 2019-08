Iannicelli: “ADL farà un ultimo tentativo per Icardi”

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, su Canale 21. Queste le sue parole:

“Io credo che Aurelio De Laurentiis farà un ultimo tentativo per portare a casa Mauro Icardi. Il presidente del sodalizio azzurro farà una vera e propria pazzia per il bomber argentino. Sono convinto, quindi, che il futuro del calciatore non sia così certo. Non è detto che resti all’Inter oppure che approdi alla Juventus.

Il Napoli resta ancora in corsa per Mauro Icardi. Mi aspetto poi un colpo sicuro da parte di De Laurentiis: parlo dell’ingaggio di Fernando Llorente. Sono convinto anche io che il mercato del non sia ancora terminato: il club azzurro chiuderà varie operazioni sia in entrata che in uscita. Mi aspetto l’arrivo di un attaccante e qualche cessione come quella dell’attaccante esterno Adam Ounas…”.

