Martino sul ritorno di Quagliarella: “Era ora”

Carmine Martino, a Radio Kiss Kiss, ha commentato il possibile ritorno di Fabio Quagliarella al Napoli, argomento molto caldo in questi giorni.

L’argomento più caldo di questi giorni è sicuramente la possibilità di un ritorno di Fabio Quagliarella al Napoli; anche il giornalista Carmine Martino non perde l’opportunità di commentare questa ipotesi, e lo ha fatto a Radio Kiss Kiss.

Secondo la sua opinione, inoltre, se girano queste voci vuol dire che qualcosa in piedi già c’è; di seguito le sue parole:

“Era ora! Lo dico da tempo. Se ADL parla in quel modo, non credo che siano solo voci. Un discorso sul suo ritorno l’ha già affrontato con l’allenatore, per dire così. Quagliarella può essere davvero il partner giusto per Arek Milik, dato che lo può aiutare sulla fiducia e sulla sicurezza. Il polacco, con Fabio al suo fianco, crescerebbe molto.”

