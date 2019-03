Il Napoli sostiene “Il rito del Lungomare”, l’opera di Silvana Fiorillo

Come pubblicato sul proprio sito ufficiale, la SSC Napoli si schiera dalla parte di Silvana Fiorillo nella opera a favore dell’integrazione e dell’ambiente.

E’ stato presentato ieri alla libreria Feltrinelli di Napoli, il romanzo di Silvana Fiorillo “Il rito del lungomare”. L’iniziativa, sponsorizzata fortemente dal Calcio Napoli, vuole, attraverso questo romanzo di una scrittrice alla sua prima opera, sollecitare temi da sempre molto vicini al nostro modo di pensare. L’integrazione, la lotta contro le discriminazioni, la salvaguardia dell’ambiente. Il ricavato delle vendite verrà in parte devoluto all’ambulatorio medico di Emergency in Castel Volturno e la parte restante a favore di altre due associazioni operanti in Sudafrica.

Il capo della Comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, ha moderato la presentazione, insieme al team manager degli azzurri Paolo De Matteis che ha scritto una delle due prefazioni. Tra i partecipanti alla discussione sulle tematiche aperte dall’opera di Silvana Fiorillo, Tommaso Morlando, Direttore del Magazine “Informare” di Castel Volturno, Rosalba Scafuro, Assessore alle Politiche Sociali di Castel Volturno, Sergio Serraino, Coordinatore dell’ambulatorio di Emergency di Castel Volturno, l’editrice di “Quaderno Edizioni” Stefania Spisto e il sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo.

