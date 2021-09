Il punto sulla A. Il Napoli quattro volte primo, Maldini scrive la storia, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la sesta giornata di campionato.

I risultati. Il Napoli ancora primo a punteggio pieno nel giorno della vittoria della Lazio nel derby con la Roma. Pareggiano Inter e Atalanta nello scontro diretto mentre il Milan si porta al secondo posto dopo la vittoria con lo Spezia. La Toscana con Fiorentina ed Empoli è la sorpresa di queste prime sei giornate. In coda si fa sempre più difficile la classifica per il Cagliari e la Salernitana.

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Il Napoli è leader in campionato ma anche per la migliore differenza punti rispetto alla sesta giornata del campionato precedente.

I gol. Finora sono stati segnati 194 gol dei quali 101 segnati dalle squadre di casa e 93 da quelle in trasferta. L’Inter con 20 gol ha il miglior attacco, mentre Venezia e Salernitana con 4 gol hanno l’attacco peggiore. Il Napoli è in testa alla classifica della miglior difesa con appena 2 gol al passivo mentre Salernitana e Spezia con 15 gol incassati hanno la peggior difesa. Immobile guida sempre la classifica dei marcatori con 6 gol.

Rigori. In totale sono stati assegnati 29 rigori dei quali 24 segnati e 5 sbagliati. Napoli primo anche per rigori a favore fischiati, a pari merito con Lazio e Genoa ma con saldo migliore. Primo rigore in campionato per Inter e Juventus.

I ‘trop gol’ di giornata. Belli i gol di Lautaro (Inter), Malinovsky (Atalanta), Candreva (Sampdoria), Dybala (Juventus) e Ricci (Empoli), ma il ‘trop gol ‘ di giornata è quello segnato dal milanista Daniel Maldini allo Spezia. Quello di Maldini è un gol storico perché per la prima volta nella storia della Serie A viene segnato un gol da tre generazioni diverse di calciatori di una stessa famiglia: nonno Cesare, papà Paolo e appunto il nipote Daniel.

