Il punto sulla A. Il Napoli tenta la fuga, il risveglio della Juve, Mourinho stecca anche il derby, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la tredicesima giornata.

Risultati e classifica. Il Napoli vince in trasferta con l’Atalanta e porta ora a +6 il vantaggio sulla seconda che adesso si chiama Milan che vince di misura al 90′ in casa con lo Spezia. Mourinho dopo la sconfitta con il Napoli perde in casa anche il derby e si fa raggiungere in classifica dalla Juventus vittoriosa in casa sull’Inter alla quinta sconfitta in campionato. Nelle zone basse della classifica si fa sempre più difficile la situazione di Verona e Sampdoria.

Errori arbitrali. Giornata tutto sommato positiva per gli arbitri. Nessun errore particolarmente grave autati anche dal VAR.

I gol. Nella tredicesima giornata segnati 23 gol. In totale finora i gol segnati sono 333 (media 2.56 a partita) dei quali 187 dalle squadre di casa e 146 da quelle in trasferta. Del Napoli al momento il miglior attacco (32 gol), della Juventus invece la miglior difesa (7 gol subìti). Del Napoli anche la miglior differenza reti (+22 Napoli). Nella classifica marcatori Osimhen del Napoli segna ancora e diventa leader solitario con 8 gol.

I rigori. Tre i rigori assegnati nella tredicesima giornata due segnarti e uno sbagliato. In totale i rigori assegnati sono 34 dei quali 242 realizzati e 10 sbagliati. Primo rigore stagionale a favore del Torino, restano ancora con zero rigori a favore Empoli, Sampdoria, Udinese e Verona. Nessun rigore fischiato contro invece per Monza, Atalanta e Roma.

I ‘trop gol’ di giornata. Il gol più bello di giornata non può che essere quello segnato in acrobazia da Giroud che ha regalato al vittoria al Milan. Beli anche quello di Maldini dello Spezia e di Okereke della Cremonese.

Il prossimo turno. Giornata che sulla carta sembra interlocutoria in attesa del gran finale del 2023 n programma nel prossimo weekend. Napoli-Empoli, Cremonese-Milan, Lecce-Atalanta, Lazio-Monza, Inter-Bologna e Verona-Juventus sembrano sfide sulla carta facili ma attenti alle sorprese. Più difficile invece per la Roma sul campo del Sassuolo.

