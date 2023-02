Il punto sulla A. Si abbassa la quota matematica per lo scudetto, il Verona risorge, Osimhen allunga come il Napoli

Il punto sul campionato di Serie A 2022-23 dopo la 22esima giornata.

La classifica. Il Napoli batte in casa la Cremonese e allunga sull’Inter che non va oltre lo 0-0 in casa della Sampdoria, sulla Roma che pareggia 1-1 a Lecce e sulla Lazio sconfitta in casa dall’Atalanta. In zona retrocessine il successo casalingo sulla Salernitana rilancia il Verona ora a -2 dallo Spezia e dalla salvezza.

La quota ‘MATEMATICA’ dello scudetto. Al di là di quanti punti possa fare il Napoli a fine campionato, il pareggio dell’Inter a Genova fa abbassare di 2 punti la quota matematica per lo scudetto adesso fissata a 93 punti.

I gol. Nella 22° giornata sono stati segnati 19 gol, secondo record negativo stagionale dopo i 13 della seconda giornata. In totale sono stati segnati finora 563 gol dei quali 315 quelli realizzati dalle squadre di casa e 248 da quelle in trasferta.

Top e flop:

– Napoli miglior attacco: 54 gol

– Sampdoria peggior attacco: 10 gol

– Napoli miglior difesa: -15 gol

– Salernitana peggior difesa: -42 gol

– Napoli miglior differenza reti: +39 gol

– Sampdoria peggior differenza reti: -26 gol

– Osimhen miglior marcatore: 17 gol davanti a Lookman (Atalanta) e Lautaro Martinez (Inter) con 12.

I rigori Dopo 22 giornate in totale sono 59 i rigori fischiati dei quali 46 segnati e 13 sbagliati. L’’Atalanta è la squadra che ha avuto più rigori a favore (8). La Salernitana invece è quella che si è vista fischiare più rigori contro (8). Dopo 21 giornate restano ancora con zero rigori a favore Empoli, Sampdoria, Udinese e Verona. Nessun rigore fischiato contro invece per Monza e Roma.

Il prossimo turno. La capolista venerdì apre la 23esima giornata a Sassuolo. Interessante la sfida Inter-Udinese (alla vigilia dell’impegno dei nerazzurri in Champions). Atalanta-Lecce e Roma-Verona sono due sfide con in palio importanti punti sia per la lotta Champions che per quella retrocessione. Amarcord Galliani-Berlusconi in Monza-Milan. Interessanti anche Salernitana-Lazio e il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli (avversario nel turno successivo del Napoli).

