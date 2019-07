Il sorteggio del calendario di Serie A: esordio del Napoli a Firenze, la Juve alla seconda

A breve il Napoli conoscerà l’intero calendario per il prossimo campionato di Serie A.

Ricordiamo che gli azzurri giocheranno le prime due partite in trasferta e che non potranno incontrare le big del campionato alla prima giornata: Juventus, Inter, Roma e Milan.

Il Napoli inoltre non può incontrare neanche Verona e Lazio per averle già sfidate alla prima giornata negli ultimi due campionati e Bologna, Lecce e Brescia che come il Napoli hanno chiesto di giocare la prima di campionato in trasferta.

1° giornata:

Fiorentina-NAPOLI

2° giornata

Juventus-NAPOLI

big match: Lazio-Roma

big match: Lazio-Roma 3° giornata:

NAPOLI-Sampdoria

4° giornata

Lecce-NAPOLI

big match: Milan-Inter

big match: Milan-Inter 5° giornata:

NAPOLI-Cagliari

big match: Inter-Lazio, Torino-Milan

big match: Inter-Lazio, Torino-Milan 6° giornata:

NAPOLI-Brescia

7° giornata

Torino-NAPOLI

big match: Inter-Juventus

big match: Inter-Juventus 8° giornata:

NAPOLI-Verona

9° giornata:

Spal-NAPOLI

big match: Roma-Milan

big match: Roma-Milan 10° giornata:

NAPOLI-Atalanta

11° giornata:

Roma-NAPOLI

big match: Torino-Juventus, Milan-Lazio,

big match: Torino-Juventus, Milan-Lazio, 12° giornata:

NAPOLI-Genoa

big match: Juventus-Milan

big match: Juventus-Milan 13° giornata:

Milan-NAPOLI

big match: Atalanta-Juventus

big match: Atalanta-Juventus 14° giornata:

NAPOLI-Bologna

big match:

big match: 15° giornata:

Udinese-NAPOLI

big match: Lazio-Juventus, Inter-Roma

big match: Lazio-Juventus, Inter-Roma 16° giornata;

NAPOLI-Parma

big match:

big match: 17° giornata:

Sassuolo-NAPOLI

18° giornata:

NAPOLI-Inter

18° giornata: 19° giornata:

Lazio-NAPOLI

big match: Roma-Juventus

Comments

comments