Insigne ai microfoni Rai: “Non bisogna abbattersi, bisogna alzare la testa”

Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni della Rai prima di Napoli-Lazio, e ha commentato il momento del Napoli e la partita contro la Fiorentina.

Di seguito le sue parole:

“Sappiamo che non stiamo disputando il campionato che tutti si aspettavano, ma ora dobbiamo stare tutti tranquilli e pensare alla gara di stasera che è importante, cercando di passare il turno a tutti i costi.

Non so spiegarmi il diverso rendimento. So solo che in settimana ci stiamo impegnando per riportare in campo le cose che ci chiede il mister.

Sappiamo che con la Fiorentina non lo abbiamo fatto e quello è il rammarico più grande, ma ora non bisogna abbattersi, bisogna alzare la testa e mettere tutti qualcosa in più perché il Napoli può stare in questa posizione di classifica.“

Comments

comments