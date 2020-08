Insigne, Kiss Kiss si sbilancia: si va verso il recupero per il Barcellona!

In casa Napoli, in vista dell’importantissima sfida contro il Barcellona, continuano a destare preoccupazione le condizioni di Lorenzo Insigne.

Il capitano azzurro ha rimediato un infortunio muscolare in occasione dell’ultima gara di campionato contro la Lazio e il suo impiego contro i catalani è ancora in forte dubbio. Tuttavia, il numero 24 ha dato indicazioni positive a mister Gattuso, svolgendo, in gruppo, parte della seduta di allenamento. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, Insigne stringerà i denti e sarà in campo, sabato al Camp Nou.

Comments

comments