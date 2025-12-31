Inter-Napoli: info biglietti settore ospiti

In attesa delle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Inter – Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 2 gennaio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è riservato ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 10 gennaio 2026.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti (Terzo anello blu): € 29,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio:

Codice di condotta:

Richiesta per striscioni e coreografie: https://www.inter.it/it/notizie/2016-08-30-procedura-autorizzazione-striscioni

Come arrivare: per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo, al seguente link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events

Si precisa che l’ingresso al settore ospiti, anche per coloro che raggiungeranno lo stadio a piedi, avverrà dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio in prossimità di Via Harar) posto che le attività di filtraggio verranno svolte lì.

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.

