Italia Under 21, i convocati da Nicolato

Oltre ai convocati di mister Mancini della nazionale maggiore, sono arrivati anche i convocati di Nicolato per l’Italia Under 21.

Il neo-ct dell’Italia Under 21 ha reso noto chi sono i convocati per le due sfide nei prossimi dieci giorni. La seconda sfida è valida per le qualificazioni ai prossimi europei; tra i nomi spiccano quelli di Moise Kean, Andrea Pinamonti e Nicolò Zaniolo.

Di seguito la lista completa dei convocati da Nicolato:

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).

