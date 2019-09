Mancini: “Kean e Zaniolo? In Nazionale la tecnica non basta, ci vogliono i comportamenti”

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“Kean e Zaniolo? Per giocare in Nazionale ci vogliono doti tecniche ma anche comportamentali. Non hanno fatto niente di grave, una cavolata (si sono presentati in ritardo agli allenamenti, ndr). Però servirà loro per il futuro, per sapere come comportarsi anche quando si sta via da casa quaranta giorni. Ma non è che vinciamo o perdiamo per Zaniolo, lui deve crescere, come gli ha detto Totti: non bastano cinque partite per essere un campione, è giovane e deve capire cosa ha avuto all’improvviso”.