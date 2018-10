Juve, ricaduta per Khedira. K.O. anche Rugani

Dopo la vittoria europea contro lo Young Boys la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida con l’Udinese valida per l’ottava giornata di Serie A.

Alla ripresa alla Continassa non hanno preso parte Sami Khedira e Daniele Rugani. Il centrocampista tedesco, entrato al posto di Pjanic per gli ultimi 20 minuti contro gli svizzeri, ha sentito un nuovo fastidio al flessore della coscia sinistra. L’ex Real Madrid verrà valutato nelle prossime ore ed è in dubbio per la partita del Friuli di sabato alle 18. Difficile possa essere rischiato, anche perché Allegri vuole evitare una nuova ricaduta. Khedira, infatti, aveva già saltato Frosinone, Bologna e Napoli ed era tornato a disposizione proprio per la seconda giornata di Champions League. Chi non ci sarà di sicuro è Daniele Rugani: il difensore ha subito una frattura alle costole nella vittoria di Frosinone dello scorso 23 settembre. Per l’ex Empoli sono ancora incerti i tempi di recupero. La buona notizia dall’infermeria riguarda Mattia Dei Sciglio: il terzino, ancora inutilizzato in stagione, è tornato ad allenarsi con i compagni dopo l’infortunio alla coscia.

Fonte: Sky Sport

