A nemmeno due ore dall’ufficialità, i tifosi della Juventus sono già in protesta verso la nomina di Maurizio Sarri come nuovo allenatore bianconero.

Tanti, infatti, i sostenitori che hanno mal digerito questa scelta societaria, manifestando il loro malcontento sui social con svariati commenti. Da “Sarri non è il mio allenatore” a “L’avvocato non l’avrebbe mai permesso”, passando per chi, invece, ritiene che l’ex Napoli non rispecchi lo stile della “Vecchia Signora”.

