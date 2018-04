Juventus-Napoli tra gli eventi calcistici che saranno più seguiti nel Mondo nel 2018

Secondo fonti del settore, assisteranno alla partita nel mondo tra 1,3 e 1,5 miliardi di persone, tra chi guarderà la partita in diretta e chi lo farà in differita.

Secondo i dati forniti da MP&Silva, la sfida tra Juve e Napoli sarà trasmessa da 31 broadcaster nei 5 continenti.

MTG Viasat (Norvegia, Svezia, Danimarca), Arena Sport (Croazia, Slovenia, Serbia, Macedonia, Kosovo, Montenegro e Bosnia Herzegovina), AMC (Repubblica Ceca e Slovacchia), Bein Sport Australia, Bein Sport Cina, Bein Sport Francia, Bein Sport Hong Kong, Bein Sport MENA (Algeria, Bahrain, Ciad, Egitto, Djbouti, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen), Mediapro (Spagna e Andorra), Bein Sport Thailandia, Bein Sport USA (Stati Uniti e Canada), BT (Regno Unito e Irlanda), BTV Media Group (Bulgaria), Charlton (Israele), Cinetrade/Teleclub (Svizzera, Liechtenstein), CYTA (Cipro), SportsMax (Jamaica e Caraibi), DIGI Sport Ungheria, DIGI Sport Romania, DIGI Albania, Eir Sport (Irlanda), Eleven Sports (Polonia), Fox Sports America Latina (Anguilla, Antigua, Barbados, Belize, Bonaire, Isole Vergini Britanniche, Cayman, Curacao, Repubblica Dominicana, Guinea Francese, Grenada, Guadalupa, Guyana, Haiti, Jamaica, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucia, Grenedine, Saint Martin, Suriname, Trinidad and Tobago and Turks and Caicos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Messico, Cile, Bolivia, Peru, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile, Isole Falkland, Ascensione, Bermuda, Bahamas), Gazprom Media (Russia), GO Sports (Malta), COSMOTE TV (Grecia), PERFORM GROUP (Germania, Austria, Giappone), Rai International (Americhe), SETANTA SPORTS (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Lettonia, Lituania, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Moldavia), Sport Tv (Portogallo), STAR Times (Africa Sub Sahariana, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Capo Verde, Repubblica centroafricana, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Djibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Reunion, Isola di Sant’Elena e Ascensione, Socotra, Sudan, Sud Sudan, Sao Tome, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zaire e Zimbabwe), Tivibu (Turchia).

In pratica, come si può leggere, è molto difficile trovare un Paese nel mondo dove chi voglia non possa assistere a questo evento.

Vinca il migliore.