Kalidou Koulibaly Senegal: “Non siamo favoriti per la Coppa d’Africa”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è in ritiro con il Senegal per preparare la Coppa d’Africa che si gioca in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio.

Koulibaly ai microfoni di wiwsport.com ha fatto il suo pronostico sulla competizione:

“Ci sono tante formazioni di alto livello. Algeria, Marocco e Nigeria sono favorite più di noi per la vittoria finale. Ma la grande favorita è l’Egitto che gioca anche in casa

Dobbiamo restare con i piedi per terra per fare una buona Coppa d’Africa e arrivare il più lontano possibile.

Siamo pronti e carichi per giocare questa competizione”.

