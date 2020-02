Kalidou Koulibaly potrebbe non essere della partita questa sera in Coppa Italia contro l’Inter a causa di qualche piccolo problema fisico.

Kalidou Koulibaly non sarà, probabilmente, della partita questa sera nella partita di Coppa Italia tra Napoli ed Inter al Meazza di San Siro. Piccolo problema fisico per il difensore senegalese che è rientrato da un infortunio solo domenica scorsa contro il Lecce. Questa sera, in caso non dovesse farcela, dovrebbe giocare Maksimovic al fianco di Manolas.

Comments

comments