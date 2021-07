Kross- A soli 31 anni si ritira dalla Nazionale.

Con un lungo post su Instagram Toni Kross da il suo addio alla Nazionale tedesca a soli 31 anni.

Ecco le parole del giocatore della Germania:

“Ho giocato per la Germania 106 volte. Non ci sarà un’altra occasione. Avrei tanto desiderato, e dato tutto per questo, che alla fine ci sarebbero stati 109 gare internazionali e che questo grande titolo, l’Europeo, si sarebbe aggiunto alla fine.

Avevo preso la decisione di smettere dopo questo torneo da un po’ di tempo. Mi era stato chiaro per molto tempo che non sarei stato disponibile per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.”

Kross ha poi terminato dicendo:

“Principalmente perché voglio concentrarmi completamente sui miei obiettivi con il Real Madrid per i prossimi anni. Inoltre, d’ora in poi mi concederò volutamente pause che da undici anni non esistevano come giocatore della nazionale. E inoltre, come marito e papà, vorrei esserci anche per mia moglie e i miei tre figli.”

