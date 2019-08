La Juventus si allena sotto la pioggia in vista del Napoli

Allenamento sotto la pioggia per la Juventus che, dopo il successo sul Parma, prepara il big match di sabato sera contro il Napoli.

I bianconeri potrebbero essere guidati dal grande ex Maurizio Sarri, che sta smaltendo la polmonite accusata nelle scorse settimane. Venerdì sarà la giornata decisiva, in cui si saprà se l’ex tecnico degli azzurri e del Chelsea potrà sedere, per la prima volta in gare ufficiali, sulla panchina del club piemontese.

