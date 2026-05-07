L’astronauta Luca Parmitano ospite di un webinar con 800 studenti promosso da Esero Italia

Si è svolto con grande entusiasmo il webinar “Live online Q&A con l’astronauta Luca Parmitano”, organizzato da Esero Italia, che ha coinvolto oltre 800 studentesse e studenti collegati da tutta Italia

YouTube di 4 maggio 2026, studentesse e studenti hanno potuto porre domande e condividere curiosità sui temi dello spazio, della vita in orbita e delle discipline STEM, dando vita a un dialogo dinamico e partecipato. L’incontro, trasmesso in diretta sui canalidi Esero Italia ASI TV , ha offerto alle classi un’occasione di confronto diretto con uno dei protagonisti dell’esplorazione spaziale europea. Nel corso della mattinata del, studentesse e studenti hanno potuto porre domande e condividere curiosità sui temi dello spazio, della vita in orbita e delle discipline STEM, dando vita a un dialogo dinamico e partecipato.

Le scuole partecipanti, dall’infanzia alla secondaria di II grado, sono attivamente coinvolte in progetti didattici sviluppati in classe e condivisi sulla piattaforma Spazio alle scuole ”, a testimonianza di un percorso educativo strutturato che integra apprendimento, ricerca e creatività.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre mostrati e commentati, da Luca Parmitano insieme a Luca Reduzzi, Curatore delle Collezioni di Astronomia e Spazio del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, alcuni documenti dell’archivio storico del Museo, offrendo ai partecipanti un ulteriore livello di approfondimento e un formato innovativo di racconto della storia e della cultura scientifica.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di Esero Italia dedicate alla promozione dell’educazione STEM attraverso lo spazio, valorizzando il protagonismo di studentesse e studenti e il dialogo con esperti del settore. L’elevata partecipazione e la qualità degli interventi confermano l’efficacia di questi momenti nel rendere la scienza più accessibile e coinvolgente per le nuove generazioni.

Il webinar si è concluso con un ringraziamento alle scuole partecipanti per l’entusiasmo e le numerose domande, che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

ESERO ITALIA è un programma congiunto dell’ è un programma congiunto dell’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) , con il sostegno di una ricca gamma di organizzazioni nazionali attive sia nel campo dell’educazione che del settore spaziale. Le attività di ESERO ITALIA sono condotte, a partire dal 2021, da un consorzio di istituzioni, selezionato da ASI ed ESA, operanti nel settore della diffusione della cultura scientifica. Il consorzio è guidato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano e ne fanno parte la Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli, Infini.To Planetario di Torino, il MUSE di Trento, il Museo del Balì di Saltara (PU) e Psiquadro scarl di Perugia.

ESERO ITALIA è partner del network ESERO (European Space Education Resource Office), il principale progetto educativo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel campo dell’educazione scolastica primaria e secondaria in Europa, operativo dal 2006.

Il live è su al seguente link: https://www.youtube.com/live/Tud_idliN0c

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