Le lacrime del piccolo tifoso napoletano dopo Napoli-Fiorentina, parla la mamma

Il Mattino riporta le dichiarazioni di Mario, il piccolo tifoso del Napoli immortalato piangendo dopo la sconfitta al San Paolo con la Fiorentina.

Mario, nove anni, aveva avuto come regalo di onomastico, festeggiato domenica, proprio il biglietto per Napoli-Fiorentina al quale ha assistito con mamma Carmela, papà Massimo e la sorellina.

“Ho provato a rincuorarlo e a fargli capire che nello sport non sempre può andare tutto bene – ha raccontato mamma Carmela al quotidiano “Il Mattino” – era una serata di festa per tutti noi, sperava in un risultato diverso. Ad un certo punto della gara mi ha detto: ‘Mamma, io e i miei compagni di squadra giochiamo meglio di questo Napoli’. Non ho potuto che dargli ragione”.

