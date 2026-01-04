Le pagelle di Lazio-Napoli: Un vecchio amico a pranzo.

A Napoli e, forse, a Roma non si pranza alle 12.30 ma ad un vecchio amico non si dice di no, Sarri ha accettato ed ha fatto una brutta fine.

Conte lo ha divorato come Hannibal Lecter.

La matematica non è un’opinione:

Quattro partite vinte di fila e tutte lontano da casa.

Stesso risultato: Otto gol fatti, zero subiti e dieci posizioni di vantaggio che hanno portato a vittorie.

Il Déjà vu:

Sarri avrà avuto un déjà vu a corsie invertite.

Il suo Napoli costruiva a sinistra e concludeva a destra.

Quello di Conte ha il lato forte a destra e chiude a sinistra ma il risultato è lo stesso.

Cent’anni mai in solitudine:

Il Napoli inizia con una vittoria l’anno del centenario.

Cent’anni mai soli.

Guarito il mal di trasferta:

Quattro vittorie di fila e tutte lontano dal Maradona.

La sfiga infinita:

L’infortunio di Neres è l’unica nota stonatissima del pranzo a Roma.

Incrociamo le dita e speriamo.

Conte 8 Annichilisce la Lazio, la domina fisicamente, mentalmente e tatticamente.

Telecomanda i suoi per tutta la partita, esplode in un liberatorio “Finalmente!”

Al gol di Rrahmani e si concede la scaramanzia sul mercato

“Non fare danni, lo dissi l’anno scorso e portò male ( Kvara) e passa la palla alla società

“Sanno quello che serve”

Sta facendo miracoli gestendo le defezioni ed oggi ha una squadra dominante.

Ha perso anche Neres e non aveva disponibili neppure Lucca e Vergara.

Savic 6 Bella respinta e pochi lanci lunghi

Di Lorenzo 6.5 Recupera palla e dà il via all’azione del primo gol. Prestazione giusta.

Rrahmani 7 Torna al gol dopo più di un anno e difende come sa. Una sola incertezza. Ammonito viene sostituito.

J Jesus 7 Se uno é immortale è immortale.

Politano 7.5 Se J J è l’immortale lui è l’eternauta. Fa due assist e difende come non ci fosse un domani.

Lobotka 7 Il magnifico rettore ha tenuto un’altra lectio magistralis

McTominay 7 Lo pestano ma non molla, sbaglia pochissimo, sfiora il gol. Il lato oscuro della forza.

Spinazzola 7 Quando l’assist te lo fa il tuo migliore amico é più gustoso.

Neres 6.5 Da la palla della traversa ad Elmas e un’altra d’oro a Spinazzola. Esce infortunato ed è un grosso guaio.

Hojlund 6 Combatte e cresce nella difesa ma non una delle prestazioni più incisive.

Elmas 7 Partita importante prende anche una traversa

Buongiorno SV

Lang SV

Gutierrez SV

Ambrosino SV

Mazzocchi 4 Non si fa la rissa beccandosi il rosso e togliendo per le prossime due una risorsa alla squadra

