L’entusiasmo dei tifosi nel weekend a Dimaro-Folgarida e tanto affetto per gli azzurri

I cori di 3500 supporter anche per l’arrivo del Presidente Aurelio De Laurentiis

Come tradizione il fine settimana Dimaro si colora di azzurro. Anche quest’anno si ripete la costante dei tredici ritiri precampionato vissuti dal Napoli in Val di Sole e nuovamente l’entusiasmo è travolgente nella SKI.IT Arena che per undici giorni avvolge lo Stadio di Carciato. Sono stati almeno 3.500 spettatori ad inneggiare a giocatori e Mister Conte e a trasformare la borgata del Trentino in un’enclave partenopea, incrocio culturale tra le tradizioni napoletane e trentine. Termometro “dell’invasione azzurra” è stato ancora una volta il consumo di pane: sia ieri sia stamani era praticamente introvabile nei panifici locali. Esattamente come era avvenuto la scorsa stagione, quando il ritiro era animato, anche per presenze numeriche, dai festeggiamenti per il terzo scudetto.

Insomma cresce il calore dei tifosi la cui passione è adrenalina pura per Antonio Conte che si diverte ormai tutti i giorni a concedersi ad autografi e foto. Stamani ha spedito anche palloni autografati sugli spalti. Tamburi, bandiere, striscioni hanno animato il campo di Carciato in una domenica di metà luglio sembrava un piccolo spicchio del Maradona in trasferta con tanti club di tifosi che vivono nelle regioni del Nord Italia.

Un clima meraviglioso anche per i volti nuovi del Napoli: Rafa Marin, Spinazzola, meno abituati rispetto ai compagni a godersi la preparazione estiva con il supporto dei propri tifosi, una sorta di aiuto contro la fatica da sobbarcarsi per mettersi in forma. Buongiorno, invece, inizierà più tardi la preparazione con i suoi compagni, si sta godendo le vacanze dopo gli Europei.

La parte atletica di ogni seduta è molto intensa ma rientra nella promessa fatta da Conte: “Tutti i giocatori devono essere consapevoli che a fine campionato saranno dei calciatori migliori. Noi dobbiamo diventare una squadra che deve dare fastidio agli altri”.

Conte ha anche indossato delle sciarpe che gli sono state lanciate dagli spalti, un gesto che conferma la sua disponibilità a raccogliere il supporto dei tifosi come spinta per farsi travolgere nel lavoro di guida tecnica del Napoli. Ne ha parlato anche in conferenza stampa: «Sono tornato a vivere, un ritiro in mezzo alla gente, non mi capitava da tantissimi anni. Sono tornato indietro coi tempi, quando andavi in ritiro in montagna. Ho riscoperto queste emozioni».

I 3.500 spettatori hanno coinvolto con il loro entusiasmo anche il presidente De Laurentiis arrivato venerdì sera nell’albergo che ospita il Napoli a Dimaro e stamani accolto allo stadio con grande affetto con i tifosi. È entrato in campo, si è goduto gli applausi della gente, ha raccolto le sciarpe promettendo di andare al più presto sugli spalti. L’entusiasmo continua anche dopo il weekend, martedì pomeriggio alle 18 ci sarà anche il primo test del Napoli contro l’Anaune Val di Non.

