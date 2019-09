Llorente e la mentalità vincente: “Vincere a Napoli? Bisogna lavorare e crederci, mai mollare”

Parole da leader quelle di Llorente durante la conferenza stampa che si è tenuta a Castel Volturno in occasione della sua presentazione. Soprattutto l’attaccante spagnolo ha mandato i primi segnali della sua mentalità vincente.

“Se si può vincere a Napoli? Dobbiamo crederci, io penso di sì. Da fuori io vedevo una squadra incredibile. Ora tanti sono fuori, devo ancora conoscerli, ma c’è tanta qualità, bisogna solo credere che si può fare. E’ questa la differenza, la Juve è abituata, noi dobbiamo avere fiducia e credere che si può fare senza mollare mai.

Arrivare in finale di Champions non è facile ma con il Tottenham abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo creduto. Era una squadra forte, giovane, ma credendoci ce l’abbiamo fatta ad arrivare in finale.

E’ quello che dobbiamo fare anche qui, è difficile, ma si deve andare partita dopo partita con fiducia”.

Ricordiamo che oltre ad aver vinto 2 scudetti con la Juventus 1 Europa League con il Siviglia, Llorente ha vinto i mondiali e gli Europei con la Spagna oltre ad aver raggiunto la finale di Champions League con il Tottenham la scorsa stagione e con la Juventus in quella 2014-15.

