Lobotka: “2020 iniziato alla grande: nascita di mia figlia e firma per uno dei migliori club d’Europa”

Stanislav Lobotka ha pubblicato un post molto lungo su quello che è successo negli ultimi giorni, tra la nascita della figlia e la firma per il Napoli.

In particolare, si tratta di un lungo messaggio. Di seguito le parole di Lobotka:

“Ciao a tutti i miei cari fan! Quando qualcosa finisce, qualcosa di nuovo inizia. Il 2020 è partito nel migliore dei modi. La mia piccola principessa è nata ed è entrata nelle nostre vite, pochi giorni dopo ho firmato per uno dei migliori club in Europa.

Questo è stato un grande step per tutta la mia carriera e ne sono contento. Voglio ringraziare il Celta Vigo per la straordinaria opportunità che mi hanno dato e ringrazio tutti i miei compagni di squadra, gli allenatori e gli amici incontrati in Vigo.

Non lo dimenticherò mai… Grazie a tutti per i complimenti. Sono onorato di far parte della SSC Napoli e vi prometto che farò del mio meglio.”

