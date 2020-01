Lobotka, il Celta non fa sconti e si inserisce il West Ham

Stanislav Lobotka è la telenovela del mercato invernale del Napoli. Ecco quanto riportato da AS e da Tuttosport sulle trattative.

Napoli e Celta Vigo ancora fermi nelle trattative. La distanza è poca tra le parti ma nessuno sembra voler fare un passo avanti per chiudere. Il Napoli offre 18 milioni più bonus, mentre il Celta è fermo sulla richiesta di 25 milioni. Il motivo dell’irremovibilità della società spagnola è semplice e lo spiega il quotidiano spagnolo AS: il Celta deve corrispondere il 25% del plusvalore del giocatore al Nordsjælland, club danese dove Lobotka è cresciuto e che si è riservato una percentuale di futura rivendita quando lo ha ceduto alla società spagnola per 5 milioni di euro nell’estate del 2017.

Potrebbe pesare però in tutto questo la volontà del calciatore che ha espressamente richiesto di andare al Napoli. E lo ha fatto anche rifiutando, secondo quanto riporta Tuttosport, un’offerta arrivata dall’Inghilterra. Il quotidiano infatti riferisce di un interesse forte del West Ham per il centrocampista slovacco che avrebbe fatto pervenire un’offerta al Celta da 22 milioni (quindi superiore a quella del Napoli) che però sarebbe stata respinta già in fieri dal giocatore.

