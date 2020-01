Lobotka, il saluto del Celta Vigo: “Grazie e buona fortuna in questa nuova tappa”

Dopo l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis, anche il Celta Vigo ha comunicato la cessione di Stanislav Lobotka al Napoli.

Il club galiziano ha voluto, inoltre, ringraziare il suo ex centrocampista, augurandogli buona fortuna per la nuova esperienza in azzurro: “Grazie davvero per il tuo impegno e buona fortuna in questa nuova tappa!”

🚨 OFICIAL | Lobotka jugará en el @sscnapoli tras el acuerdo alcanzado entre el RC Celta y el club italiano. ¡Gracias por tu compromiso y mucha suerte en esta nueva etapa! — RC Celta (@RCCelta) January 15, 2020

Comments

comments