Lobotka, non c’è posto in lista: si attende una cessione per l’ufficialità

Stanislav Lobotka è un nuovo giocatore del Napoli, ma manca l’ufficialità. Ecco il motivo spiegato da La Gazzetta dello Sport.

Tutto fatto per il trasferimento di Stanislav Lobotka al Napoli. Molti tifosi si domandano: perché non è stato ancora ufficializzato? La risposta arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: il quotidiano ricorda che non c’è posto in lista per il regista slovacco appena prelevato dal Celta Vigo. C’è la necessità di escludere un giocatore per fare spazio a Lobotka. Quattro gli indiziati, al momento, e si tratta di Youns, Malcuit, Llorente e Tonelli.Soltanto dopo aver creato il posto in lista si potrà procedere al tesseramento dell’ex centrocampista del Celta Vigo. La questione, in ogni modo, si dovrebbe risolvere prima di sabato sera, giorno della gara con la Fiorentina, quando Gattuso vorrebbe averlo a disposizione almeno per la panchina.

