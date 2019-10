Il presidente che ha fatto arrivare in alto il Sassuolo, Giorgio Squinzi, è morto quest’oggi all’età di 76 anni.

Giornata di lutto per il mondo dello sport. Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo, è morto all’età di 76 anni. Ex presidente Confindustria, da patron del Sassuolo è riuscito a portare la squadra dalla C alla A fino in Europa.

La redazione di 100×100 Napoli si unisce al cordoglio della famiglia e dei suoi parenti.

