Malcuit: altra prova di carattere, come confermano i quotidiani

I quotidiani sono tutti d’accordo nel dare un giudizio molto positivo alla prova di Malcuit di ieri sera, e per molti anche il migliore in campo.

A differenza di Milik, quella di ieri sera per Malcuit è stata un’ottima partita; l’impressione è confermata anche dai quotidiani, che lo esaltano e per alcuni è anche il migliore in campo. Il Mattino, voto 7, scrive:

“Il termometro della sua condizione si era impennato già a Zurigo dove aveva fatto intendere di stare alla grandissima. Col Torino mette in mostra tutto il suo repertorio: galoppate sulla fascia, recuperi difensivi, diagonali e ottimo senso degli inserimenti.”

Stesso voto anche dalla Gazzetta dello Sport, 7, dove è sottolineata la sua capacità di spingere; per il Corriere della Sera un 6 pieno, mentre per il Corriere dello Sport 6,5 e mette in risalto la sfida sulla fascia con Ola Aina. Insomma, una grande prova per il terzino del Napoli.

