Mancini: “Bonucci deve stare più attento”

Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della partita di qualificazione contro la Finlandia torna a parlare dell’episodio di Bonucci:

“Non so se Bonucci sia stato colpito, l’arbitro era a due passi e non so se ha visto bene. Credo che qualcosa può averla fatta e, dal momento che è il capitano, deve fare più attenzione. Non ho parlato con lui e non ho esaminato questa situazione, speravo non fosse espulso. Dobbiamo vincere per il ranking e qualificarci prima possibile – continua il ct dell’Italia – , in modo da sfruttare l’opportunità di inserire qualche giovane nuovo“.

