Manolas, ferie supplementari: non arriverà subito a Dimaro

Kostas Manolas, difensore della Roma, ormai a un passo dal Napoli, sta trascorrendo le vacanze estive a Naxos, una splendida isola greca.

Il calciatore conoscerà il tecnico Carlo Ancelotti e il resto del gruppo, direttamente a Dimaro. Tuttavia, fa sapere il Corriere dello Sport, il difensore non arriverà in Trentino il primo giorno di ritiro, avendo diritto a ferie supplementari. “Kostas, infatti, è reduce dalle qualificazioni a Euro 2020 con la Grecia e dunque ha diritto a ferie supplementari rispetto ai colleghi liberi da impegni del genere”. Il ragazzo, comunque, si sta allenando con il Pannaxiakos, sua prima squadra, per presentarsi in forma in Val di Sole. “Nelle prossime ore – scrive però il quotidiano – non è escluso un blitz a Napoli (o a Roma) per la firma”.

