Manolas in mix-zone: “Importante vincere oggi, il problema è che non siamo cattivi sotto porta”

Il calciatore del Napoli, Kostas Manolas, in mix-zone ha commentato la vittoria del Napoli sul Brescia per 2-1

“Quando non segni il terzo gol e prendi il 2-1 la partita diventa dura. Anche col Cagliari c’era stato gioco però abbiamo perso. L’importante era vincere. Negli ultimi trenta minuti non siamo stati tranquilli ma io lo sono perché so che la squadra è forte. Il problema è che non siamo cattivi sotto porta. Creiamo dieci occasioni ma non segniamo. Lavoriamo sulle palle inattive e diamo sempre il massimo. Contento per il gol.”

