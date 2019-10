Manolas, niente Grecia: vuole ritrovare la condizione

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha deciso in accordo con il CT della Grecia di non rispondere alla convocazione. Lo riporta il Correire dello Sport.

Niente Grecia per Kostas Manolas, che vorrà farsi trovare al meglio della condizione al ritorno del campionato con il Napoli. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Non è un caso che Manolas, in campo a Genk ma comunque reduce da un affaticamento, abbia concordato con il ct della Grecia di non prendere parte alle prossime partite di qualificazione a Euro 2020″.

