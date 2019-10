Marchisio: “Addio? Decisione giusta. Conte ha cambiato l’Inter”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, ha annunciato l’addio al calcio giocato in una conferenza stampa.

“Questa estate ho trascorso momenti molto complicati, ero dentro una riabilitazione e in me era scattato qualcosa: lavoravo per tornare in campo, ma la mia testa voleva fare qualcosa e il corpo non reggeva più. Se non puoi dare quello che hai sempre dato, è giusto arrivare a questa decisione, a prescindere dall’età. L’importante è quello che senti dentro. Sono arrivate anche offerte importanti, da altri Continenti e Paesi, ma dentro di me sapevo che non avrei rispettato quello che è Claudio. Da lì sono arrivato a questa decisione.

I miei rimpianti sono stati quelli di non aver vinto la Champions con la Juventus e non vincere l’Europeo con l’Italia. Vorrei rigiocare la finale di Berlino, quella contro il Barcellona. Fu una finale molto combattuta e se ci fosse un modo di rigiocare una parte del secondo tempo sarebbe un sogno.

La Nazionale italiana ha bisogno di talenti, non solo nuovi Marchisio o nuovi centrocampisti. Negli ultimi anni si sta facendo un ottimo lavoro e da italiano mi auguro che il prima possibile la Nazionale possa tornare ai livelli di anni fa.

Inter-Juve? Non ci resta che guardarla. Al di là di Conte che è andato all’Inter, c’è una squadra che sta facendo bene con grandi risultati e la Juve che ora deve inseguire. Sarà un grande match, io lo vivrò da fuori da tifoso juventino.

Impatto di Conte? Secondo me basta guardare il volto dei giocatori dell’Inter. Sono gli stessi dell’anno scorso, ma hanno un altro spirito e questo sicuramente è la mano dell’allenatore. Corsa Scudetto più aperta? Da fuori me lo auguro, ma è presto. Sarà un match acceso, ma ci sono ancora tante partite. Poi chiaro che vincere partite come queste, con tanta attesa, darà benzina per il resto del campionato, quindi sarà importante per le squadre far valere la propria forza in un match così”.

